ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

دخلة موحدة لجماهير الأهلي والنصر السعودي بمباراة الدوري السعودي ودوري زايد للأبطال

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:58 م
دخلة موحدة لجماهير الأهلي والنصر السعودي بمباراة الدوري السعودي ودوري زايد للأبطال
طباعة
 
رسمت جماهير الأهلي والنصر السعودي دخلة بصورة المستشار "تركي ال الشيخ" مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مع انطلاق مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي وأيضا بالتزامن في مباراة الهلال والشباب العماني في بطولة كأس زايد للأندية الابطال

وكان الهلال السعودي قد تأهل الي الدور 16 بعد فوزة على الشباب العماني بهدف دون رد فيما أحرز النجم المصري عبد الله السعيد هدفاً رائعاً في مباراة فريقه مع الباطن في الدوري السعودي
دخلة موحدة لجماهير الأهلي والنصر السعودي بمباراة الدوري السعودي ودوري زايد للأبطال
دخلة موحدة لجماهير الأهلي والنصر السعودي بمباراة الدوري السعودي ودوري زايد للأبطال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
19:35
1
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
1
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
1
x
19:30
1
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
0
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
0
x
20:30
0
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 9:50:15 PM