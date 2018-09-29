دخلة موحدة لجماهير الأهلي والنصر السعودي بمباراة الدوري السعودي ودوري زايد للأبطال

رسمت جماهير الأهلي والنصر السعودي دخلة بصورة المستشار "تركي ال الشيخ" مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مع انطلاق مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي وأيضا بالتزامن في مباراة الهلال والشباب العماني في بطولة كأس زايد للأندية الابطال





وكان الهلال السعودي قد تأهل الي الدور 16 بعد فوزة على الشباب العماني بهدف دون رد فيما أحرز النجم المصري عبد الله السعيد هدفاً رائعاً في مباراة فريقه مع الباطن في الدوري السعودي