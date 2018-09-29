الأهلي يشكل لجنة خاصة للإشراف على تنظيم مبارياته

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة برئاسه العامري فاروق ، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية، وذلك للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته .





صرح بذلك العميد محمد مرجان وأضاف أن اللجنة المشار إليها بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار تشكيلها صباح الخميس الماضي بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، والمقرر اقامتها مساء الثلاثاء بملعب السلام .



