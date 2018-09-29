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الأهلي يشكل لجنة خاصة للإشراف على تنظيم مبارياته

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:58 م
الأهلي يشكل لجنة خاصة للإشراف على تنظيم مبارياته
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علي نبوي
 

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة برئاسه العامري فاروق ، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية، وذلك للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته .


صرح بذلك العميد محمد مرجان وأضاف أن اللجنة المشار إليها بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار تشكيلها صباح الخميس الماضي بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، والمقرر اقامتها مساء الثلاثاء بملعب السلام .


وأكد المدير التنفيذي للأهلي على قيام اللجنة بدراسة ومناقشة كل الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة وفاق سطيف، وسوف تتوجه صباح غدا الأحد لمعاينة ملعب السلام لتحديد الأماكن الخاصة بمقاعد الجماهير وفقا لفئة التذاكر، وكذلك المكان المخصص للسادة الاعلامين وضيوف الكاف والوافدين من الشركات الراعية .


وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي يقدر الأهلي دورها الكبير فى إقامة المباريات وتأمين سلامة الجماهير.

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