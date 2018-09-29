ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بريطانيا تعلن عن "أعظم لحظة" في تاريخها العسكري

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:57 م
بريطانيا تعلن عن أعظم لحظة في تاريخها العسكري
بريطانيا
طباعة
وكالات
 
وصفت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، بأن هبوط المقاتلة "F-35B" على سطح أكبر سفن الأسطول الحربي البريطاني، بأنها "أعظم لحظة" في تاريخ البلاد العسكري.

وصف وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، في بيان رسمي، بأن هبوط المقاتلة "F-35B" على سطح أكبر سفن الأسطول الحربي البريطاني و المعروفة باسم "HMS" الملكة اليزابيث، بمثابة أعظم لحظة في التاريخ العسكري للبلاد.

وأضاف نحن فخورون بهذا الإنجاز و الذي سيظهر بان دولتنا ملتزمة بالحفاظ على الأمن و السلام ومنع الحروب.

وأضاف بأن هذا الإنجاز سيرسخ قدرة بريطانيا على توجيه ضربات حاسمة من البحر في أي مكان في العالم.

وتعتبر سفينة، HMS Queen Elizabeth، أكبر حاملة طائرات بريطانية وتم تدشينها في ديسمبر2017.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق الوضع المؤسف للجيش البريطاني بسبب تقليص ميزانيات الجيش لأمد طويل.

يذكر بأن المقاتلة "F-35B" هي مقاتلة من الجيل الخامس، وتوجد في الجيش الأمريكي و حلفائه، وأصبحت هذه الطائرة أغلى طائرة في تاريخ إنتاج السلاح.

المزيد عن: تاريخ بريطانيا العسكري بريطانيا اعظم لحظة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
19:35
1
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
1
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
1
x
19:30
1
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
0
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
0
x
20:30
0
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 9:50:01 PM