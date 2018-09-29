بريطانيا تعلن عن "أعظم لحظة" في تاريخها العسكري

وصفت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، بأن هبوط المقاتلة "F-35B" على سطح أكبر سفن الأسطول الحربي البريطاني، بأنها "أعظم لحظة" في تاريخ البلاد العسكري.





وصف وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، في بيان رسمي، بأن هبوط المقاتلة "F-35B" على سطح أكبر سفن الأسطول الحربي البريطاني و المعروفة باسم "HMS" الملكة اليزابيث، بمثابة أعظم لحظة في التاريخ العسكري للبلاد.





وأضاف نحن فخورون بهذا الإنجاز و الذي سيظهر بان دولتنا ملتزمة بالحفاظ على الأمن و السلام ومنع الحروب.





وأضاف بأن هذا الإنجاز سيرسخ قدرة بريطانيا على توجيه ضربات حاسمة من البحر في أي مكان في العالم.





وتعتبر سفينة، HMS Queen Elizabeth، أكبر حاملة طائرات بريطانية وتم تدشينها في ديسمبر2017.





وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق الوضع المؤسف للجيش البريطاني بسبب تقليص ميزانيات الجيش لأمد طويل.





يذكر بأن المقاتلة "F-35B" هي مقاتلة من الجيل الخامس، وتوجد في الجيش الأمريكي و حلفائه، وأصبحت هذه الطائرة أغلى طائرة في تاريخ إنتاج السلاح.



