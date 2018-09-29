سفير أمريكا بالقاهرة سابقًا: النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل التحدي الأكبر أمام مصر

قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين هو التحدي الأكبر أمام مصر.





وأضاف "ويزنر"، خلال حواره مع فضائية "dmc" من نيويورك، اليوم السبت، أن القطاع الخاص يقوم بدور أفضل من الحكومة في مجال توفير فرص عمل، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي الخاص في مصر رغم أنه في ازدياد، إلا أنه ليس أمر صحي.



