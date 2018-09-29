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سفير أمريكا بالقاهرة سابقًا: النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل التحدي الأكبر أمام مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:56 م
سفير أمريكا بالقاهرة سابقًا: النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل التحدي الأكبر أمام مصر
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رقية جمال
 
قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين هو التحدي الأكبر أمام مصر.

وأضاف "ويزنر"، خلال حواره مع فضائية "dmc" من نيويورك، اليوم السبت، أن القطاع الخاص يقوم بدور أفضل من الحكومة في مجال توفير فرص عمل، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي الخاص في مصر رغم أنه في ازدياد، إلا أنه ليس أمر صحي.

على جانب أخر، أعرب، عن أسفه لنقل السفارة الأمريكية للقدس، معتبرًا أن هذا القرار نكسة، متوجهًا بالإعتذار على وقف التمويل للأونروا وغيره من البرامج التى تدعم حياة الفلسطينيين. 
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