محمد صلاح – بث مباشر ليفربول كورة أون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج HD ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي.









تشكيل الفريقين:









استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم الريدز في مباارة اليوم وسيكون التشكيل كالتالي:













أليسون في حراسة المرمي.





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد في الدفاع.





جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر في الوسط.





ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح في الهجوم.









بينما سيبدأ الإيطالي ساري تشكيل تشيلسي بكلا من:









كيبا آريزابالاجا في حراسة المرمي





ماركوس ألونسو - دافيد لويز - جاري كاهيل - سيزار آثبليكويتا في الدفاع





ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي – ويليان في الوسط





إيدين هازارد - أوليفييه جيرو في الهجوم.









وشارك النجم المصري محمد صلاح في7 مباريات أمام تشيلسى، مباراتين فى دورى أبطال أوروبا ومثلها فى الدورى الأوروبى ومباراتين فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف منها هدف مع ليفربول في الموسم الماضي



