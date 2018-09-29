(مشاركة محمد صلاح – بث مباشر ليفربول كورة أون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج LIVE - اونلاين HD) تابع معنا الآن مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019

هازارد يسجل الهدف الأول بصناعةٍ من كوفاتشيتش - لويز مرر كرة في الوسط لكوفاتشيتش الذي تبادلها مع جورجينيو ثم أرسل بينية رائعة وضعت هازارد في مواجهة أليسون في يسار منطقة الجزاء، فأرسل البلجيكي تسديدة يسارية أرضية عبرت للشباك من على يسار البرازيلي.

تشكيل ليفربول:

يبدأ الألماني "يورجن كلوب" بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: ( أليسون / ترينت أليكساندر-آرنولد ، فيرجيل فان دايك ، جو جوميز ، آندرو روبرتسون / جيمس ميلنر ، جوردان هندرسون ، جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).

بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ألبيرتو مورينو ، جويل ماتيب ، فابينيو ، نابي كيتا ، دانييل ستوريدج ، شيردان شاكيري).

تشكيل تشيلسي:

يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (كيبا آريزابالاجا / سيزار آثبليكويتا ، دافيد لويز ، أنطونيو روديجير ، ماركوس ألونسو / ماتيو كوفاتشيتش ، جورجينيو ، نجولو كانتي / ويليان ، أوليفييه جيرو ، إيدين هازارد).

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم:-

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .