رئيس جامعة بني سويف: مقترح تعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، على مقترح التعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، إلى أن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، يعد الوكيل المحلي لهيئةNCC Education البريطانية "هيئة بريطانية مانحة للمؤهلات تم تأسيسها عام 1966م عن طريق الحكومة البريطانية لتطوير المؤهلات في مجالات الحاسب الآلي ونظم المعلومات".



ويهدف التعاون إلى استقطاب الطلاب المحليين والدوليين من المنطقة العربية وقارة أفريقيا لاستكمال دراستهم للمؤهلات البريطانية بجامعة بني سويف طبقًا للمعايير الدولية المنظمة لدرجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات الوسيطة في تخصصات الإدارة والحاسب الآلي ونظم المعلومات، على أن تتم الدراسة طبقًا للمعايير والمناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من الحكومة البريطانية بالتعاون مع الهيئة البريطانية ويتولى أساتذة جامعة بني سويف بالتدريس والإشراف على الطلاب الدوليين.



كما سيتم إدراج جامعة بني سويف ضمن قائمة الجامعات الدولية التي تقدم المؤهلات البريطانية "درجات البكالوريوس والماجستير والدبلومات الوسيطة" والتي تتضمن أكثر من 60 جامعة ذات تصنيفات عالية، مثال: جامعات برمنجهام، ولندن متروبوليتان، ومانشستر، وإيسكس وغيرها من الجامعات الدولية؛ مما يساعد على ظهور جامعة بني سويف في المحيط الدولي كجامعة دولية، ويدعم ترتيبها الدولي نتيجة استقطاب طلاب من دول أخرى