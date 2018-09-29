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وزيرة الصحة تتفقد غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي (فيديو)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:42 م
وزيرة الصحة تتفقد غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي (فيديو)
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كساب أحمد
 
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والأمراض السارية. 

وانتقدت وزيرة الصحة، خلال كلمة مذاعة على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أحد القائمين على تنفيذ برنامج الرئيس للقضاء على فيروس "سي" عندما لم تجد نتائج فحص بعض الحالات ضمن البرنامج، قائلة: "لما ما تكونش النتائج أون لايف، أعمل إيه، لما يكون واحد عنده سكر، وفيروس سي، وضغط عالي، ده واحد عنده مشكلة كبيرة، لازم أعرف مين من المرضى اللي عنده ده، عشان أعامله معاملة مختلفة".
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