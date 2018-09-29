خاص.. مرتضى منصور: المجلس سيتخذ قرارات ضد "الكاف" واللجنة الأوليمبية

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي"، أن هناك اجتماع طارئ غدًا الأحد، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالنادي.





وأوضح رئيس الزمالك: "المجلس سيناقش اتخاذ قرار غدًا بمقاطعة بطولات اللجنة الأوليمبية وعدم المشاركة في أي منافسات خاصة بالاتحادات الرياضية التابعة للجنة وكذلك بطولات الاتحاد الأفريقي".





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد فرض عقوبة بالإيقاف لمدة عام واحد على رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته اللفظية ضد مسؤولي الكاف، فيما أوقفت اللجنة الأوليمبية مرتضى منصور وقررت تجميد نشاطه.



