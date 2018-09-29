اون لاين لايف | الاهلي والباطن بلباو بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر





كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي والباطن | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيعيحل فريق الأهلي السعودي ضيفا على فريق الباطن اليوم السبت 29-9-2018 في المبارة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري السعودي.

ويدخل الأهلي اللقاء منتعشا بفوزه مؤخرا على المحرق البحريني بثلاثية في إياب دور الـ32 للبطولة العربية قادته لتخطي هذا الدور والمضي قدما نحو دور الـ16.

ويتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ضمن صفوف فريق أهلي جدة السعودي، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المنافسة بقوة على اللقب والوصول للنقطة 10، حيث يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات تعادل في مباراة وفاز في اثنين، وفي حالة الفوز سيرتفع رصيده للنقطة 10 ويبقى على بعد نقطتين من الهلال والنصر أصحاب الصدارة بـ12 نقطة.

ومن المنتظر أن يدفع بابلو جويدي المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من كلا من :

محمد العويس في حراسة المرمى، والرباعي محمد عبد الشافي - محمد آل فتيل - أليكسيس - سعيد المولد في الدفاع، وعبد الله السعيد - باولو دياز - حسين المقهوي خوسيه خواردو في الوسط، وفي الهجوم دجانيني - عمر السومة.

بينما يدخل الباطن اللقاء باحثا عن نتيجة إيجابية لتحسين وضع السئ في الدورين حيث لم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة من 3 مباريات جعلته في مؤخرة الدوي.

وسيلعب الباطن بتشكيل مكون من: أدريانو فاتشيني في حراسة المرمى

بندر المطيري - لوكاس تاليابيترا - سلطان المسرحي - مهنا العنزي في الدفاع

ماجد كنبه -كريسان - آندريس باراكا - يوهان أرانخو - ميسايل رياسكوس في الوسط

عزيز بوهدوز في الهجوم.

وتنطلق المباراة في الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة، 20:35 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع المباراة على قناةKSA SPORT HD 1