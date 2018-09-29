بدأ الآن (الشوط الثاني).. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي (محمد صلاح يتألق)

شهد الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي تألق المصري محمد صلاح وكاد أن يحقق التعادل لفريقه أمام البلوز, ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز السابع على التوالى بمسابقة الدورى الانجليزى ورد إعتباره أمام تشيلسى فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، فى قمة مباريات الجولة السابعة من عمر "البريميرليج".





يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشهدة ليفربول وتشيلسي مباشر، لا تفوتوا مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول في البث المباشر والحي على موقعنا، حيث يمكمكم مشاهدة اللقاء الهام لمحمد صلاح أمام تشيلسي بقيادة المرعب إيدين هازارد من خلال البث التلفزيوني.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :-





حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:





حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.





معلومات البث المباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ الصراع اشتد مبكراً على الصدارة.





وفرضت مباراة تشيلسي وليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقوة تشيلسي وليفربول الملفتة هذا الموسم.





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مباراة تشيلسي وليفربول – مباشر





مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن تشيلسي يريد بدء المنافسة الجدية على الدوري بفوز ثمين على ليفربول.





مباراة تشيلسي وليفربول يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.





يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة 19:30 مساءً.





مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي بريميرليج.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :

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ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي.









تشكيل الفريقين:









استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم الريدز في مباارة اليوم وسيكون التشكيل كالتالي:













أليسون في حراسة المرمي.





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد في الدفاع.





جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر في الوسط.





ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح في الهجوم.









بينما سيبدأ الإيطالي ساري تشكيل تشيلسي بكلا من:









كيبا آريزابالاجا في حراسة المرمي





ماركوس ألونسو - دافيد لويز - جاري كاهيل - سيزار آثبليكويتا في الدفاع





ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي – ويليان في الوسط





إيدين هازارد - أوليفييه جيرو في الهجوم.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم:-





7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .













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