ميسي: نحن لسنا في أزمة بعد التعادل مع أتلتيك بلباو





أبدى ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، حزنه الشديد بعد التعادل مع أتلتيك بلباو بنتيجة 1-1 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





‏وقال ميسي، عقب انتهاء اللقاء: "لدينا لاعبين نستطيع الفوز بأي مباراة، نحن لسنا في أزمة وعلينا الهدوء وتصحيح الأخطاء".





وتابع حديثه: "لقد ضاعفنا الجهد للعودة بالمباراة بعد هدفهم، لكن كان يجب علينا الفوز، نحن نشعر بالحسرة".





‏وأوضح "ميسي" أن مازال أمام البارسا طريق طويل وعلى الفريق الهدوء والعمل للتحسن.





‏وأضاف: "يوجد لدينا وقت لكن يجب التحسن، نستقبل أهدافًا بشكل غير مقبول".





لم يبدأ ميسي أساسيًا مع البارسا أمام أتلتيك بلباو حيث شارك في الدقيقة (55) على حساب التشيلي فيدال، وتعادل برشلونة عن طريق منير الحدادي.



