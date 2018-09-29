خبير استراتيجي: لم يحدث تراجع في موقف "ترامب" من القضية الفلسطينية

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنه لم يحدث تراجع في موقف دونالد ترامب من القضية الفلسطينية بشأن حل الدولتين.





أضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج" صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن عودة اللاجئين عودة للقضية الفلسطينية وليس لإسرائيل.





وتابع: "كل الوعود التي أطلقها ترامب نفذها وسينفذ وعده في يناير بشأن القضية الفلسطينية ومن يرفض المفاوضات سيحمله مسئولية فشلها".



