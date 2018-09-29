‏"برلمانية المؤتمر" تعقد اجتماعا لمناقشة استعداداتها لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، اجتماعًا خلال أيام برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر؛ لمناقشة استعدادات الهيئة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب التى تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.





وأكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فى بيان له، أن الهيئة البرلمانية للحزب وضعت رؤية شاملة سوف يتم مناقشتها فى هذا الاجتماع حول الأجندة التشريعية للحزب وفى مقدمتها مناشدة هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الإسراع فى إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان؛ لمناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل لإقراره حتى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.





وأضاف الشريف، أن الذى يحمل أعباء غياب المجالس المحلية أعضاء مجلس النواب إضافة إلى أن وجود هذه المجالس سوف يساعد الحكومة خاصة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لدعم جهوده الكبيرة فى أحكام الرقابة على الجهاز التنفيذي داخل المحليات بجميع مستوياتها على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى للقضاء على الفساد بجميع صوره وأشكاله خاصة أن دستور 2014 فيه صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين داخل المحليات.





وتابع:"حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة يعد مشروع قانون للنقل البحرى سيجعل من مصر مركزا كبيرا فى كل ما يتعلق بمنظومة النقل البحرى بما فيها صناعات هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة وكبيرة لم تستغل بعد وهذا التشريع الذى شارك فى إعداده خبراء وأساتذة جامعات ومتخصصين فى كل ما يتعلق بقطاع النقل البحرى سيكون له أثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد البحري.





واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر هذا التشريع هدية من حزب المؤتمر لمصر لإصلاح وتحديث وتطوير وتحقيق انطلاقة عالمية لمنظومة النقل المصرى وبما يكفل تحقيق المليارات من الدولارات لصالح مصر وأيضا مئات الآلاف من فرص العمالة الحقيقية، ولفت إلى أن حزب المؤتمر سوف يتقدم برؤية شاملة حول قانون الأحوال الشخصية وأيضا قانون الإجراءات الجنائية إضافة إلى المشاركة بأفكار ورؤى الحزب ولجانه النوعية فى القضاء على مشكلات الصحة والتعليم والثقافة تماشيا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى والحفاظ على الهوية المصرية.



