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ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:21 م
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
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أيمن يحيي
 
تبرع عدد من ضباط الشرطة دفعة 2001، اليوم السبت، بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريحات صحفية، إن التبرع شمل جهاز تنفس صناعي، و4 مضخة تحاليل.

وأكد الضباط أن ما قاموا به اليوم هو مساندة منهم في العمل الخيري، وصدقة جارية إلى زملائهم شهداء الشرطة دفعة 2001.

كما تقدم الدكتور محمد علام مدير مستشفى حميات طنطا، بالشكر للضباط على تبرعهم بهذة الأجهزة للمستشفى لتقديم رعاية أفضل للمرضى.
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
ضباط شرطة يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا (صور)
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