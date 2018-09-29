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فعل غريب من وفاء عامر تجاه القرآن الكريم يثير الجدل (صورة)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:58 م
فعل غريب من وفاء عامر تجاه القرآن الكريم يثير الجدل (صورة)
وفاء عامر
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الفجر الفني
 
أثارت الفنانة وفاء عامر، جدلا واسعا بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام"، يظهر خلالها الـ “تاتو” الذي رسمته على ذراعها.

ظهر جزء من الوشم على ذراع وفاء، مكتوب عليه “قل أعوذ برب”،ما يرجح أنها إحدى آيات سورة الفلق أو الناس.

وهاجم بعض مستخدمي مواقع التواصل وفاء، بسبب وضعها آية قرآنية على ذراعها.

 
فعل غريب من وفاء عامر تجاه القرآن الكريم يثير الجدل (صورة)
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