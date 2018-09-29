عاجل.. رئيس الاتحاد الإفريقي يعلن ترشح مصر لاستضافة "كان 2019"

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب اتحاد الكرة المصري استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك في حالة عدم إقامتها في الكاميرون.





وقال رئيس الكاف، لصحيفة "لو موند" الفرنسية: "قبل اتخاذ أي قرار، نحن في إنتظار انتخابات الرئاسة في الكاميرون والمقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل".





وأضاف: "بعد ذلك سيتم إرسال لجنة لاتخاذ القرار النهائي، ليتم إتاحة الفرصة لأي دولة ترغب في تنظيم البطولة في حالة سحبها من الكاميرون".





وأكمل حديثه: "دولة المغرب مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2019، بالإضافة إلى دولتي مصر وجنوب أفريقيا، وذلك لامتلاكهم كافة الإمكانيات لاستضافة البطولة خلال العام المقبل".



