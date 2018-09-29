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مدرب الاتحاد: الوصل لديه ليما ونحن لدينا فيلانويفا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:04 م
مدرب الاتحاد: الوصل لديه ليما ونحن لدينا فيلانويفا
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الفجر الرياضي
 

أكد بندر باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، أنه يبحث عن تحقيق أول فوز مع الفريق من أجل منح اللاعبين الثقة للتقدم والاستمرارية، مشيرًا إلى أن مباراته ضد الوصل الإماراتي ستكون صعبة.

ويدخل فريق الاتحاد لقاء صعب ضد الوصل الإماراتي، مساء غد الأحد، وذلك في إطار إياب دور الـ 32 من البطولة العربية.

وقال باصريح، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تواجدنا في دبي من أجل الفوز فقط، وطموحنا هنا تحقيق بطولة كأس زايد للأندية العربية".

وتابع: "الوصل لديه فابيو ليما ولكن نحن لدينا كارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي ولاعبي الاتحاد جميعهم نجوم".

وأضاف: "فخور بأنني أول مدرب سعودي في هذه البطولة، نحن نبحث عن الفوز الأول الذي يمنحنا الثقة والاستمرارية".

المزيد عن: كأس زايد الدوري السعودي الاتحاد
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