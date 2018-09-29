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نشرة أخبار السادسة.. السفارة المصرية في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم‎

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:00 م
نشرة أخبار السادسة.. السفارة المصرية في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم‎
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دنيا عادل
 
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر" لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها؛ الأزهر ينعي ضحايا زلزال تسونامي إندونيسيا، واستقبال الصيادين المحتجزين في قبرص بعد الإفراج عنهم، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

نعى الأزهر الشريف ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة وتشريد مئات آخرين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، مسئولى مجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية، وذلك بحضور وزيرة السياحة.

ينطلق فعاليات منتدى شباب العالم للعام الثانى على التوالى فى الفترة من 3-6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء.

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفيرة مي خليل، سفيرة مصر في قبرص، استقبلت اليوم، الصيادين المصريين الخمسة الذين كانوا محتجزين بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص.

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، اجتماعًا؛ لبحث التجاوزات التي تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا، بحضور لجنة ضبط الأداء الرياضي.

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصا، وإصابة أعداد كبيرة.
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