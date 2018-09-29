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مصرع قائد التدخل السريع للحوثيين جراء غارة للتحالف العربي في اليمن

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:59 م
مصرع قائد التدخل السريع للحوثيين جراء غارة للتحالف العربي في اليمن
صورة أرشيفية
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وكالات
 

لقي قائد التدخل السريع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة، مصرعه في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الشرعي، مقتل قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران محمد ناجي بدير ويحمل رتبة نقيب بغارة جوية لطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مبينًا أن البدير قتل مع عدد من فريقه في الغارة، التي تم تنفيذها بعد ترصد وتتبع لحركته.

وخسرت مليشيا الحوثي الإنقلابية ومنذ الأربعاء الماضي عددًا من قيادييها الميدانيين منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي ومبخوت صالح سلامة مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقائد التدخل السريع النقيب علي محمد ناجي بدير والنقيب خماش مهدي الادبعي وهو مسوؤل في الحشد بمحافظة حجه.

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