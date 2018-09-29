مشاهدة كورة لايف و يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر | yalla shoot | شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح | KORA LIVE

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يسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز السابع على التوالى بمسابقة الدورى الانجليزى ورد إعتباره أمام تشيلسى فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، فى قمة مباريات الجولة السابعة من عمر "البريميرليج".





تشكيل الفريقين:









استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم الريدز في مباارة اليوم وسيكون التشكيل كالتالي:













أليسون في حراسة المرمي.





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد في الدفاع.





جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر في الوسط.





ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح في الهجوم.









بينما سيبدأ الإيطالي ساري تشكيل تشيلسي بكلا من:









كيبا آريزابالاجا في حراسة المرمي





ماركوس ألونسو - دافيد لويز - جاري كاهيل - سيزار آثبليكويتا في الدفاع





ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي – ويليان في الوسط





إيدين هازارد - أوليفييه جيرو في الهجوم.







