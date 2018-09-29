عاجل - مرتضى منصور يرد على عقوبات "الكاف" في مؤتمر صحفي

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر النادي.





ويأتي المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الزمالك في مقر النادي للرد على العقوبات التي صدرت ضده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





وأكد "الكاف" خلال بيانه الرسمي أن مرتضى منصور متاح له تقديم تظلم ضد العقوبات أمام لجنة التظلمات في الاتحاد الإفريقي وذلك خلال ثلاثة أيام مقبلة.





وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور بسبب تجاوزاته اللفظية ضد مسؤولي الكاف، ويذكر أن الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري وذلك في شهر نوفمبر المقبل.



