ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل - مرتضى منصور يرد على عقوبات "الكاف" في مؤتمر صحفي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:57 م
عاجل - مرتضى منصور يرد على عقوبات الكاف في مؤتمر صحفي
طباعة
رامي بشاي
 
قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر النادي.

ويأتي المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الزمالك في مقر النادي للرد على العقوبات التي صدرت ضده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد "الكاف" خلال بيانه الرسمي أن مرتضى منصور متاح له تقديم تظلم ضد العقوبات أمام لجنة التظلمات في الاتحاد الإفريقي وذلك خلال ثلاثة أيام مقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور بسبب تجاوزاته اللفظية ضد مسؤولي الكاف، ويذكر أن الزمالك يشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري وذلك في شهر نوفمبر المقبل.

المزيد عن: مرتضي منصور مؤتمر مرتضي منصور كورة رياضة الكاف الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
0
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
1
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
0
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 6:30:00 PM