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محافظ القليوبية يقرر النزول بالحد الأدنى لفصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الفنية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:54 م
محافظ القليوبية يقرر النزول بالحد الأدنى لفصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الفنية
الدكتور علاء عبد الحليم - محافظ القليوبية
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محمد نبيل
 
اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم السبت، قرار النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الإعدادي المهني الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية "صناعية- زراعية" للحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية 2018م.

وتضمن القرار النزول بفصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الصناعية، لتكون 150 درجة بدلًا من 165، وفصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الزراعية لتكون 120 درجة بدلًا من 140.
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