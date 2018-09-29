رابط مباراة ليفربول وتشيلسي HD بدون تقيطع مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلي في الدوري الانجليزي لايف كول كورة
السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:14 م
يصطدم نادى تشيلسي بنظيره نادى ليفربول مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز فى قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينتظر كل عشقي الدوري الانجليزي في كل انحاء العالم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول صاحب الصدارة البريميرليج امام تشيلسي بلوز اللندني في الاسبوع 7 من الدوري الانجليزي.
رابط مباراة ليفربول وتشيلسي HD بدون تقيطع مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلي في الدوري الانجليزي لايف كول كورة
رابط مباراة ليفربول وتشيلسي HD بدون تقيطع مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلي في الدوري الانجليزي لايف كول كورة
وستلعب المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز، فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 2.
وستذاع مباراة ليفربول عبر القنوات الاتية
IRIB TV 3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11138 V 29950
Eutelsat 5°W – 12522 V 29950
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740
Yahsat 52°E – 11785 H 27500
Idman TV Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
BT Sport 1 UK
Astra 28°E -11344 V 27500
Match! Futbol 1 HD Russia
Horizons 85°E – 11840 H 28800
Star Sports Select HD 1 India
G-Sat 93°E – 11630 H 32000
Intelsat 45°E – 11155 V 45000
Intelsat 45°E – 11495 V 45000
Ziggo Sport Select HD Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
DAZN 1 HD Germany
Astra 19°E – 12382 H 27500
Vamos Spain
Astra 19°E – 11686 V 22000
Astra 19°E – 11436 V 22000
Canal+ Sport 2 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
Sport TV2 Portugal
Hispasat 30°W – 12168 H 27500
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Diema Sport 2 Bulgaria
Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000
Eutelsat 16°E – 11595 V 30000
Futbol 2 Ukraine
Eutelsat 9°E – 12149 V 27500
Astra 4°E – 12130 V 27500
Digi Sport 4 HD Slovakia
Thor 1°W – 12607 V 26667
Spiler 1 TV Hungary
Thor 1°W – 12766V 28000
ويدخل ليفربول اللقاء سعيا للثأر من تشيلسي، بعدما أطاح به من الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي.
احتمالات كبيرة لفقدان فان دايك أمام تشيلسي
ولم يتدرب فيرجيل فان ديك مع ليفربول منذ خروجه مصابا في مباراة ساوثامبتون يوم السبت الماضي.
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