رابط مباراة ليفربول وتشيلسي HD بدون تقيطع مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلي في الدوري الانجليزي لايف كول كورة





وستذاع مباراة ليفربول عبر القنوات الاتية

IRIB TV 3 HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

RMC Sport 1 HD France

Eutelsat 5°W – 11138 V 29950

Eutelsat 5°W – 12522 V 29950

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

BT Sport 1 UK

Astra 28°E -11344 V 27500

Match! Futbol 1 HD Russia

Horizons 85°E – 11840 H 28800

Star Sports Select HD 1 India

G-Sat 93°E – 11630 H 32000

Intelsat 45°E – 11155 V 45000

Intelsat 45°E – 11495 V 45000

Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

DAZN 1 HD Germany

Astra 19°E – 12382 H 27500

Vamos Spain

Astra 19°E – 11686 V 22000

Astra 19°E – 11436 V 22000

Canal+ Sport 2 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

Sport TV2 Portugal

Hispasat 30°W – 12168 H 27500

Hispasat 30°W – 12246 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Diema Sport 2 Bulgaria

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

Eutelsat 16°E – 11595 V 30000

Futbol 2 Ukraine

Eutelsat 9°E – 12149 V 27500

Astra 4°E – 12130 V 27500

Digi Sport 4 HD Slovakia

Thor 1°W – 12607 V 26667

Spiler 1 TV Hungary

Thor 1°W – 12766V 28000





ويدخل ليفربول اللقاء سعيا للثأر من تشيلسي، بعدما أطاح به من الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد.





ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي.





احتمالات كبيرة لفقدان فان دايك أمام تشيلسي





ولم يتدرب فيرجيل فان ديك مع ليفربول منذ خروجه مصابا في مباراة ساوثامبتون يوم السبت الماضي.

وستلعب المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز، فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 2.