مفاجأة.. عقوبة الكاف تمنع مرتضى منصور من النشاط الرياضي محليا

كشف محمد بيومي خبير اللوائح عن مفاجأة فيما يتعلق بعقوبة الكاف على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم السبت بإيقافه لمدة عام.

وأكد بيومي في تصريحات خاصة أن قرار الإيقاف يسري على المستوى المحلي والقاري ولا يحق لمرتضى منصور حضور مباريات الزمالك في بطولة الدوري.

وتابع "من حق الزمالك طب إستئناف على القرار خلال 3 أيام وتقديم إستئناف خلال أسبوع وإذا لم يقدم الزمالك على تلك الخطوة يكون القرار نهائي".

وأضاف "الخطاب ألزم اتحاد الكرة المصري بضرورة إرسال قرار الإيقاف للزمالك في لحظة وصوله للجبلاية".





وواصل "حال حضور مرتضى أي مباراة للزمالك حتى في الدوري يتم معاقبة العقوبة على مرتضى ويمكن أن يصل لحد تجميد النشاط في الزمالك".



وأضاف "اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ القرار وإذا لم يفعل ذلك يتم تجميد النشاط في مصر".