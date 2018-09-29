نصائح تساعدك على اختيار حقيبة المدرسة المناسبة لطفلك

إليكِ نصائح عدة تساعدك على اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة لطفلك، وهي:-





اختاري الحقيبة المدرسية حسب طبيعة سن طفلك واحتياجاته، فاﻷطفال في مرحلة الحضانة مثلاً ليس ضروريًّا أن تشتري لهم حقيبة كبيرة وضخمة، ففي النهاية لن تُستخدم سوى لوضع الطعام وبعض الألعاب لذا يفضل الشنط الصغيرة.

اختاري لطفلك حقيبة بيد إذا كان بمرحلة عمرية يحتاج فيها لحمل الكتب، ليتمكن من سحبها بدلًا من حملها على ظهره.

احرصي على اختيار الحقيبة المصنوعة من أقمشة قابلة للغسيل، لسهولة تنظيفها والحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة.