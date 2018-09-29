بث مباشر وبدون تقطيع.. مشاهدة مباراة (محمد صلاح) مع ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم (شاهد صلاح الآن)

يدخل فريق ليفربول لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي ومانشستر سيتي أصحاب المراكز الثاني والثالث.





بطاقة المباراة:

تشيلسي Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 7). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : ستامفورد بريدج . المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة : 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:30 مساءاً بتوقيت العراق . 6:30 مساءاً بتوقيت السودان . 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:30 مساءاً بتوقيت تونس . 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:30 مساءاً بتوقيت قطر. 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ودخل ليفربول في مباراة فريقه في كأس انجلترا يوم الاربعاء في انفيلد مع تحقيق رقم قياسي من 2018-19 ، لكن هدف هازارد المتأخر سجل فوزا بنتيجة 2-1 على البلوز ليدمر 100٪ من بداية يورجن كلوب.





ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز السابع على التوالى بمسابقة الدورى الانجليزى ورد إعتباره أمام تشيلسى فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، بملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، فى قمة مباريات الجولة السابعة من عمر "البريميرليج".





فى المقابل، يدخل تشيلسى مباراة اليوم وسط معنويات عالية، ساعياً لتحقيق الفوز الثانى على التوالى على ليفربول فى أقل من أسبوع وإعتلاء صدارة الدورى الانجليزى حال تعثر مانشستر سيتى أمام برايتون، ويملك تشيلسى سجلاً مميزاً فى تاريخ مواجهاته أمام ليفربول الذى فاز فى مرة واحدة فى آخر خمس مواجهات فى الدورى ضد تشيلسي، من بينها الهزيمة بهدف دون مقابل فى ملعب "ستامفورد بريدج" فى مايو الماضي.





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جو جوميز - أليكساندر-آرنولد

الوسط: فينالدوم - هندرسون - ميلنر

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح





ومن المنتظر أن يبدأ فريق تشيلسي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمي: كيبا

الدفاع: ماركوس ألونسو - دافيد لويز - جاري كاهيل - سيزار آثبليكويتا

الوسط: ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي

الهجوم: إيدين هازارد - أوليفييه جيرو - ويليان





مباراة ليفربول بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يوتيوب | ليفربول وتشيلسي بدون تقطيع، يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بعد حصد العلامة الكاملة من المباريات التي لعبها بالدوري حتى الآن حيث لم يتلقى أي هزيمة، وفي المقابل تراجع تشيلسي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.









موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم:-





ويلتقى الفريقان بعد ثلاثة أيام من مواجهتهم في كأس رابطة المحترفين، والتى انتهت بفوز تشيلسي 2/1، بهدفي إيمرسون وهازارد.





وستلعب المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز، فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 2.





يلتقي فريقي ليفربول وتشيلسي اليوم السبت في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، في صراع على قمة المسابقة.









ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات، بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مما يشعل مباراة اليوم ويجعلها بمثابة صراع خاص على القمة.









وستكون الأنظار فى مباراة ليفربول وتشيلسى متجهة صوب الثنائى محمد صلاح وهازارد لما يملكه الثنائى من قدرات فنية وتهديفية فائقة، حيث يعتقد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول وماوريسيو سارى المدير الفنى لنادى تشيلسي، أن محمد صلاح وهازارد يشكلاًن خطراً كبيراً على بداية فريقهما المثالية فى مسابقة الدورى الإنجليزي، لاسيما وأن ليفربول وتشيلسى لم يتذوقا مرارة الهزيمة فى البطولة حتى الآن.









مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر من هنا :











