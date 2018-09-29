تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام "رابطة أسر المختفين قسريا"
السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:16 ممـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 6 متهمين في اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى في مصر، لمدة 45 يوما، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.
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