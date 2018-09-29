تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام "رابطة أسر المختفين قسريا"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 6 متهمين في اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى في مصر، لمدة 45 يوما، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة.







