بث مباشر وسريع بدون تقطيع - مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي – كورة ستار لايف

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يملك يوفنتوس قبل مباراة نابولي اليوم 18 نقطة حصدها خلال لقائاته الستة الماضية، وحقق فيها فوزا جيداً على كل من ولاتسيو وبارما وساسولو وكييفو وفروزينوني وآخرها على بولونيا، واعتبر يوفنتوس من الفرق التي لم تتعرض لأي هزيمة حلى اللحظة وقبل مباراة نابولي.

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