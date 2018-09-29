ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي| Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:15 م
كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي| Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
طباعة
الفجر الرياضي
 

كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي| Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع مشاهدة البث المباشر لمباراة مباراة يوفنتوس ونابولي على الانترنت موعد مباراة مباراة يوفنتوس ونابولي مباراة يوفنتوس ونابولي  في بث مباشر اليوم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر السبت على beIN SPORTS HD4.



ويتيح موقع الفجر الرياضي خدمة مجانية لمتابعيه لمشاهدة البرتغالي كريستسانو ، مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي الليلة بتعليق حفيظ الدراجي على شبكة قنوات بي ان سبورت وتحديداً beIN SPORTS HD 4، بث مباشر يوفنتوس ونابولي اليوم، يدخل يوفنتوس وهو في حالة معنوية مرتفعة لتصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

مباراة مباراة يوفنتوس ونابولي  مباشر مباراة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر مباراة بمباراة يوفنتوس ونابولي كورة اون لاين بث مباشر لمباراة مباراة يوفنتوس ونابولي (الفجر الرياضي) بث مباشر مباراة بمباراة يوفنتوس ضد نابولي مشاهدة مباراة مباراة يوفنتوس ونابولي مشاهدة مباراة بمباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر مشاهدة مباراة مباراة يوفنتوس ونابولي  بث مباشر.

يملك يوفنتوس قبل مباراة نابولي اليوم 18 نقطة حصدها خلال لقائاته الستة الماضية، وحقق فيها فوزا جيداً على كل من ولاتسيو وبارما وساسولو وكييفو وفروزينوني وآخرها على بولونيا، واعتبر يوفنتوس من الفرق التي لم تتعرض لأي هزيمة حلى اللحظة وقبل مباراة نابولي.

 

شاهد مباراة يوفنتوس ونابولي الآن على البث المباشر.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
2
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
0
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
0
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
0
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
0
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 4:40:35 PM