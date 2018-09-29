منافسة شرسة بين الاتحاد والشباب على ضم بغداد بونجاح

أكدت تقارير صحفية جزائرية أن هناك منافسة بين ناديي الاتحاد والشباب على ضم بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري.منى





وقالت صحيفة "dzfoot" الجزائرية أن إدارة ناديي اتحاد جدة والشباب سيقدموا عروض مغرية لضم المهاجم الجزائري، وذلك بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.



