منافسة شرسة بين الاتحاد والشباب على ضم بغداد بونجاح
السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:06 ممنى العوضي
أكدت تقارير صحفية جزائرية أن هناك منافسة بين ناديي الاتحاد والشباب على ضم بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري.منى
وقالت صحيفة "dzfoot" الجزائرية أن إدارة ناديي اتحاد جدة والشباب سيقدموا عروض مغرية لضم المهاجم الجزائري، وذلك بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.
وأوضحت الصحيفة الجزائرية، أن إدارة السد القطري ستطلب 12 مليون يورو للإفراج عن هداف الفريق.
وكانت إدارة نادي اتحاد جدة قد كشفت رغبتها في الاستغناء عن 4 أجانب من المتواجدين حاليًا في الفريق نظرًا لضعف مستواهم وستكون هناك صفقات قوية بدعم من المستشار تركي آل الشيخ.