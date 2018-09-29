تجديد حبس 13 متهما في "جريمة الواحات البحرية"

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد حبس 13 متهما من المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات.







