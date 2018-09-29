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"كفالة 1000 ألف جنيه لا تكفي".. حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:01 م
كفالة 1000 ألف جنيه لا تكفي.. حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق
ارشيفيه
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مروة هيكل
 

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة،  بحبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق سنة، وكفالة 1000 ألف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة للتعويض المدني للمجني عليها على إثر الإعتداء على أحد الموظفات بالجهاز.

 

وكشفت تحريات المباحث، أنه على إثر  رفض أحد الموظفات في الجهاز تنفيذ تعليمات المتهمة بمخالفة القوانين ومجاملة أحد المواطنين،  نشبت على إثرها مشاداة وفوجئت المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وهي كسر في اليد وتم نقل المجنى عليها لمستشفي الشروق التي حولتها إلى مستشفى الهلال،  وأجرت عدة عمليات جراحية.

 

وأحالت النيابة العامة القضية بعد استكمال التحقيقات وتداولت القضية بالجلسات وصدر فيها الحكم بحبس المتهمة "س.أ" لمدة سنة.

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