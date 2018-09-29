مجانا HD | مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث حي بدون تقطيع

لن يكون وضع برشلونة حامل اللقب أفضل بكثير من غريمه ريال، لكن مهمته تبدو أسهل السبت أيضاً عندما يتواجه على أرضه مع اتلتيك بلباو القادم من هزيمة قاسية على يد فياريال (صفر-3) ولم يحقق سوى فوز يتيم منذ بداية الموسم، كان في الجولة الأولى ضد ليغانيس (2-1).





ومن المؤكد أن جمهور برشلونة ليس راضياً على الخسارة المفاجئة التي تلقاها فريق المدرب أرنستو فالفيردي الأربعاء في ملعب ليغانيس الذي دخل إلى اللقاء باحثاً عن فوزه الأول لهذا الموسم.





وبدا برشلونة في طريقه للفوز بعدما تقدم منذ الدقيقة 12 بهدف للبرازيلي فيليبي كوتينيو، لكن المضيف المدريدي المتواضع، قلب الطاولة على العملاق الكتالوني بهدفين سجلهما خلال الشوط الثاني عبر المغربي نبيل الزهر وأوسكار رودريغيز.





وفشل برشلونة في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد سقوطه في فخ التعادل أمام جاره الكتالوني جيرونا 2-2 الأحد، علماً بأنه كان متقدماً 1-صفر لنجمه الأرجنتيني ليونيل، ورد ضيفه بثنائية للأوروغوياني كريستيان ستوياني قبل أن ينقذه جيرار بيكيه بإدراك التعادل.





ومرة أخرى، أخفق فالفيردي في فلسفة المداورة في التشكيلة بإبقاء الثلاثي الأساسي جوردي ألبا والأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو على مقاعد البدلاء حيث لعب سيرجي روبرتو والبلجيكي توماس فيرمايلن ومنير الحدادي مكانهم، قبل أن يضطر إلى استبدال الآخيرين بسواريز وألبا دون أن ينجح في تفادي الهزيمة.





وكان فالفيردي أبقى في المباراة السابقة كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي على مقاعد البدلاء، مفضلاً عليهم الوافدين الجدد التشيلي أرتورو فيدال والبرازيلي أرثر والفرنسي كليمان لانغليه الذي طرد أواخر الشوط الأول وكان نقطة التحول في المباراة.





وتطرق فالفيردي إلى المداورة بين اللاعبين قائلاً "نحتاج إلى الثقة الكاملة بالفريق بأكمله. لا يمكنك أن تلعب الموسم بأكمله بـ11 لاعباً فقط".





وأقر فالفيردي أن ما حصل ضد لغانيس "لا يمكن تفسيره لكن علينا أن نتوقع حصول أمور من هذا النوع، ويجب أن نكون جاهزين لتحويل الوضع لصالحنا عندما تصعب الأمور"، مشيراً إلى "أننا وجدنا صعوبة في خلق الفرص، وهم أقفلوا علينا الطريق في المنطقة الخلفية".





وتابع "ليست لحظة سهلة، لم نكن نتوقع حصول هذا الأمر، لكن تنتظرنا مباراة مهمة أخرى السبت أمام جمهورنا. علينا النهوض ونحتاج إلى مساعدة الجميع من أجل تحقيق ذلك".

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وتقام مباراة برشلونة مع اتليتك بلباو على ملعب الكامب نو، وذلك اليوم الاربعاء والموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة و5:15 بتوقيت مكة المكرمة.





وسيتم نقل مباراة برشلونةواتليتك بلباو في الدوري الإسباني مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت HD 3" الرياضية المشفرة.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.





ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني علي التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد اتليتك بلباو في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.





ويحتل نادي برشلونة المركز الاول برصيد 13 نقاط، بينما يحل اتليتك بلباو في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.





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