يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر ريال مدريد وأتليتكو مدريد|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

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ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة جولين لوبيتيجي، الهروب من ريال مدريد نستفيدًا من صحوة كريم بنزيما وجاريث بيل لخطف صدارة جدول الترتيب خصوصًا أن كل فريق لديه 13 نقطة.





وكان الريال قد تغلب بصعوبة على إسبانيول في الجولة الماضية بهدف دون رد بهدف ماركو أسينسيو بالدقيقة 41 من عمر اللقاء.





بينما يدخل فريق إشبيلية صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بمعنويلت مرتفعة بعد أن فاز على ليفانتي بسداسية في الجولة الماضية.





ويخوض الريال مباراة ضد إشبيلية بالتشكيل المتوقع التالي:

"تيبو كورتوا، مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، ألفارو أودريوزولا، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، جاريث بيل".





ويدخل إشبيلية بالتشكيل المتوقع التالي:

"توماش فاتسليك، دانييل كاريكو، سيمون كير، سيرجي جوميز، أليكس فيدال، إيفير بانيجا، روكي ميسا، خيسوس نافاس، نوليتو، أندريا سيلفا، فرانكو فاسكيز".





ويقام اللقاء على ملعب رامون سانشيز، اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع ريال مدريد مع اتليتكو مدريد عبر البث المباشر والحي على قناة "beIN Sports 3" بصوت المعلق المصري علي يوسف سيف.





وستنقل هذه المباراة عبر قنوات مفتوحة مثل "Eleven Sports 1 HD"، و"Sport Klup 1 Serbia"، بالإضافة إلى "CBC Sport HD".





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد وإشبيلية بالدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.





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