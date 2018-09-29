140 ألف دينار قيمة بضاعة مهربة بعدد من الولايات‎

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكل من ولايات باجة و صفاقس و قفصة والقيروان، من إحباط عمليات تهريب على متن 05 شاحنات نقل خفيف وسيارة أجرة لواج محملة ببضاعة مختلفة.



