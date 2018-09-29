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140 ألف دينار قيمة بضاعة مهربة بعدد من الولايات‎

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:37 م
140 ألف دينار قيمة بضاعة مهربة بعدد من الولايات‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
تمكنت وحدات الحرس الوطني بكل من ولايات باجة و صفاقس و قفصة والقيروان، من إحباط عمليات تهريب على متن 05 شاحنات نقل خفيف وسيارة أجرة لواج محملة ببضاعة مختلفة.

و قد تمثلت البضاعة في كمية من الملابس الجاهزة و أحذية وبدلات رياضية و سجائر و مكيفات هوائية و آلات غسيل و أجهزة تلفاز بلازما وقوارير عطر، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بحوالي 140 ألف دينار.
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