رابط بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت| كورة ستار

يسعدنا أن نقدم لكم تغطية خاصة لمجريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وموعدنا اليوم مع الفرعون المصري محمد صلاح ومباراة جديدية مع فريق ليفربول, وتقدم بوابة "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الانجليزى حيث يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول لرد اعتباره من مضيفه تشيلسي.

ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

تأتي مباراة ليفربول وتشيلسى التي ستقام علي ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بعد 72 ساعة فقط من مواجهة الفريقين في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي شهدت فوز تشيلسي 2/1 علي "الريدز" علي ملعب "آنفيلد" وكان موقع البوابة نيوز قد أذاع بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الكأس .

ومن المؤكد أن يدفع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالفرعون المصري في القائمة الأساسية للمباراة بعدما فضل إبقاءه علي مقاعد البدلاء في مباراة كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يدفع به في الدقائق الخمس الأخيرة عقب تأخر الفريق 1/2، وهو ما أثار غضب مشجعي ليفربول في انجلترا. والجماهير المصرية.

يأمل صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسى مواصلة هز الشباك للمباراة الثانية علي التوالي في البريميرليج. بعد تسجيله هدفا خلال فوز ليفربول 3/صفر علي ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، لينهي صيامه التهديفي مع الفريق الأحمر الذي استمر علي مدار 3 مباريات بمختلف البطولات.

ويبتعد صلاح الذي أحرز 3 أهداف في البطولة حتي الآن بفارق هدفين فقط عن صدارة الهدافين التي يتقاسمها البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي والصربي أليكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام فيما يتأخر بفارق هدف وحيد عن السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول في المسابقة حتي الآن.

و ينتظر الجمهور المصرى والعربى البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول حيث تعتبر هذه هي المباراة الأولي التي سيخوضها صلاح في البريميرليج بعد فوزه بجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم. وكذلك بعد حصوله علي المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم للعام الماضي.

كما يسعي صلاح لمعاودة التسجيل في شباك فريقه القديم تشيلسي الذي لعب في صفوفه عامي 2012 و2013. بعدما هز شباكه في لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري علي ملعب ليفربول في نوفمبر الماضي.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي:-





حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول:





حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.

شاهد البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول فى الدورى الإنجليزى اليوم السبت .



