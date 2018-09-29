ارتفاع قيم تداول بورصة النيل إلى 4 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

سجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.5 مليون ورقة منفذة على 616 عملية، خلال الاسبوع المنقضي، مقارنة بقيمة تداولات بلغت 3 مليون جنيه وكمية تداولات 3.5 مليون جنيه بالأسبوع السابق له.





واستحوذت الأسهم على 83.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.3% خلال الأسبوع الحالى.





والجدير بالذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.3مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 440.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات







