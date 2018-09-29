رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD .. بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت بدون تقطيع لايف
السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:30 م
تقدم الفجر بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الانجليزى حيث يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول لرد اعتباره من مضيفه تشيلسي.
رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD .. بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت بدون تقطيع لايف
رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD .. بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت بدون تقطيع لايف
ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.
تأتي مباراة ليفربول وتشيلسى التي ستقام علي ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بعد 72 ساعة فقط من مواجهة الفريقين في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي شهدت فوز تشيلسي 2/1 علي "الريدز" علي ملعب "آنفيلد" وكان موقع البوابة نيوز قد أذاع بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الكأس .
ومن المؤكد أن يدفع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالفرعون المصري في القائمة الأساسية للمباراة بعدما فضل إبقاءه علي مقاعد البدلاء في مباراة كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يدفع به في الدقائق الخمس الأخيرة عقب تأخر الفريق 1/2، وهو ما أثار غضب مشجعي ليفربول في انجلترا. والجماهير المصرية.
يأمل صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسى مواصلة هز الشباك للمباراة الثانية علي التوالي في البريميرليج. بعد تسجيله هدفا خلال فوز ليفربول 3/صفر علي ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، لينهي صيامه التهديفي مع الفريق الأحمر الذي استمر علي مدار 3 مباريات بمختلف البطولات.
ويبتعد صلاح الذي أحرز 3 أهداف في البطولة حتي الآن بفارق هدفين فقط عن صدارة الهدافين التي يتقاسمها البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي والصربي أليكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام فيما يتأخر بفارق هدف وحيد عن السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول في المسابقة حتي الآن.
و ينتظر الجمهور المصرى والعربى البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول حيث تعتبر هذه هي المباراة الأولي التي سيخوضها صلاح في البريميرليج بعد فوزه بجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم. وكذلك بعد حصوله علي المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم للعام الماضي.
كما يسعي صلاح لمعاودة التسجيل في شباك فريقه القديم تشيلسي الذي لعب في صفوفه عامي 2012 و2013. بعدما هز شباكه في لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري علي ملعب ليفربول في نوفمبر الماضي.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي:-
حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني
تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول:
حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.
وستذاع مباراة ليفربول عبر القنوات الاتية
IRIB TV 3 HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
RMC Sport 1 HD France
Eutelsat 5°W – 11138 V 29950
Eutelsat 5°W – 12522 V 29950
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740
Yahsat 52°E – 11785 H 27500
Idman TV Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11175 H 27500
BT Sport 1 UK
Astra 28°E -11344 V 27500
Match! Futbol 1 HD Russia
Horizons 85°E – 11840 H 28800
Star Sports Select HD 1 India
G-Sat 93°E – 11630 H 32000
Intelsat 45°E – 11155 V 45000
Intelsat 45°E – 11495 V 45000
Ziggo Sport Select HD Netherlands
Astra 23°E – 12129 V 29900
DAZN 1 HD Germany
Astra 19°E – 12382 H 27500
Vamos Spain
Astra 19°E – 11686 V 22000
Astra 19°E – 11436 V 22000
Canal+ Sport 2 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
Sport TV2 Portugal
Hispasat 30°W – 12168 H 27500
Hispasat 30°W – 12246 H 27500
Hispasat 30°W – 12360 H 27500
Diema Sport 2 Bulgaria
Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000
Eutelsat 16°E – 11595 V 30000
Futbol 2 Ukraine
Eutelsat 9°E – 12149 V 27500
Astra 4°E – 12130 V 27500
Digi Sport 4 HD Slovakia
Thor 1°W – 12607 V 26667
Spiler 1 TV Hungary
Thor 1°W – 12766V 28000
ويدخل ليفربول اللقاء سعيا للثأر من تشيلسي، بعدما أطاح به من الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي.
شاهد البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول فى الدورى الإنجليزى اليوم السبت .
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