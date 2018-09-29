رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي HD .. بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت بدون تقطيع لايف

تقدم الفجر بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الانجليزى حيث يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول لرد اعتباره من مضيفه تشيلسي.



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ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

تأتي مباراة ليفربول وتشيلسى التي ستقام علي ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بعد 72 ساعة فقط من مواجهة الفريقين في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي شهدت فوز تشيلسي 2/1 علي "الريدز" علي ملعب "آنفيلد" وكان موقع البوابة نيوز قد أذاع بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسى فى الكأس .

ومن المؤكد أن يدفع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالفرعون المصري في القائمة الأساسية للمباراة بعدما فضل إبقاءه علي مقاعد البدلاء في مباراة كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يدفع به في الدقائق الخمس الأخيرة عقب تأخر الفريق 1/2، وهو ما أثار غضب مشجعي ليفربول في انجلترا. والجماهير المصرية.

يأمل صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسى مواصلة هز الشباك للمباراة الثانية علي التوالي في البريميرليج. بعد تسجيله هدفا خلال فوز ليفربول 3/صفر علي ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، لينهي صيامه التهديفي مع الفريق الأحمر الذي استمر علي مدار 3 مباريات بمختلف البطولات.

ويبتعد صلاح الذي أحرز 3 أهداف في البطولة حتي الآن بفارق هدفين فقط عن صدارة الهدافين التي يتقاسمها البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي والصربي أليكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام فيما يتأخر بفارق هدف وحيد عن السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول في المسابقة حتي الآن.

و ينتظر الجمهور المصرى والعربى البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول حيث تعتبر هذه هي المباراة الأولي التي سيخوضها صلاح في البريميرليج بعد فوزه بجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم. وكذلك بعد حصوله علي المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم للعام الماضي.

كما يسعي صلاح لمعاودة التسجيل في شباك فريقه القديم تشيلسي الذي لعب في صفوفه عامي 2012 و2013. بعدما هز شباكه في لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري علي ملعب ليفربول في نوفمبر الماضي.





تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي:-





حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول:









وستذاع مباراة ليفربول عبر القنوات الاتية IRIB TV 3 HD Iran Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000 RMC Sport 1 HD France Eutelsat 5°W – 11138 V 29950 Eutelsat 5°W – 12522 V 29950 Varzish Sport HD Tajikistan NSS 57°E – 11565 H 10740 Yahsat 52°E – 11785 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E – 11175 H 27500 BT Sport 1 UK Astra 28°E -11344 V 27500 Match! Futbol 1 HD Russia Horizons 85°E – 11840 H 28800 Star Sports Select HD 1 India G-Sat 93°E – 11630 H 32000 Intelsat 45°E – 11155 V 45000 Intelsat 45°E – 11495 V 45000 Ziggo Sport Select HD Netherlands Astra 23°E – 12129 V 29900 DAZN 1 HD Germany Astra 19°E – 12382 H 27500 Vamos Spain Astra 19°E – 11686 V 22000 Astra 19°E – 11436 V 22000 Canal+ Sport 2 HD Poland Hotbird 13°E – 11488 H 27500 Sport TV2 Portugal Hispasat 30°W – 12168 H 27500 Hispasat 30°W – 12246 H 27500 Hispasat 30°W – 12360 H 27500 Diema Sport 2 Bulgaria Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000 Eutelsat 16°E – 11595 V 30000 Futbol 2 Ukraine Eutelsat 9°E – 12149 V 27500 Astra 4°E – 12130 V 27500 Digi Sport 4 HD Slovakia Thor 1°W – 12607 V 26667 Spiler 1 TV Hungary Thor 1°W – 12766V 28000

ويدخل ليفربول اللقاء سعيا للثأر من تشيلسي، بعدما أطاح به من الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف على ملعب أنفيلد.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز لمواجهة البلوز في مباراة اليوم، بعد تواجده في حفل "thebest"، وفوزه بجائزة بوشكاش بهدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي. حراسة المرمي: كيبا، الدفاع: ازبيليكويتا، روديجير، لويز، ألونسو، الوسط: كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، الهجوم: هازارد، وموراتا.





شاهد البث المباشر لمباراة تشيلسى وليفربول فى الدورى الإنجليزى اليوم السبت .



