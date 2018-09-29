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القبض على ٥ أشخاص تحرشوا بطالبات مدرسة بالغربية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:32 م
القبض على ٥ أشخاص تحرشوا بطالبات مدرسة بالغربية
المتهمون
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أيمن يحيي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط 5 أشخاص قاموا بالتعرض لبعض الطالبات من مدرسة الصناعات فى مدينة زفتى، والمضايقات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا بضبط 5 أشخاص قاموا بمضايقة طالبات فى مدرسة الصناعات بشارع الجيش فى مدينة زفتى، وتعرضوا لهن بالتحرش اللفظى، وحررت المحاضر اللازمة.
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