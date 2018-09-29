القبض على ٥ أشخاص تحرشوا بطالبات مدرسة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط 5 أشخاص قاموا بالتعرض لبعض الطالبات من مدرسة الصناعات فى مدينة زفتى، والمضايقات.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا بضبط 5 أشخاص قاموا بمضايقة طالبات فى مدرسة الصناعات بشارع الجيش فى مدينة زفتى، وتعرضوا لهن بالتحرش اللفظى، وحررت المحاضر اللازمة.