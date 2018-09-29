البرازيل: عشرات الآلاف تشاركن فى مسيرة نسائية ضد مرشح اليمين المتطرف

أفادت وكالة رويترز، أنّه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من النساء البرازيليات فى مسيرات اليوم السبت، احتجاجًا على ما تصفنه بأكثر مرشحي الرئاسة إثارة للانقسام وكرهاً للنساء في البرازيل منذ سنوات، وهو عضو البرلمان اليميني "يائير بولسونارو".

وتُنظم سلسلة من المسيرات الممتدة من ماناوس في غابة الأمازون إلى مدينة ساو باولو جنوب شرقي البلاد، تحت شعار "لا تنتخبوه".

ويعدّ بولسونارو، المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، حيث يحظى بتأييد العديد من البرازيليين لموقفه المتشدد من الجريمة، ومسيرة كانت خالية إلى حد كبير من اتهامات الفساد، ورغم ذلك تلازمه اتهاكات بالمثلية، وكراهية المرأة.

وقد يؤدي افتقاره النسبي للدعم بين النساء إلى إثارة المشاكل للمرشح، وهو قائد سابق بالجيش، والذى أصبح المرشح المفضل بعد تبني سياسات السوق الحرة في الحملة الانتخابية.