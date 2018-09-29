ماذا يعني إيقاف مرتضى منصور رياضيا وإداريا.. "كاف" يجيب

كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" تفاصيل العقوبة الخاصة بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإيقافه لمدة عام.

وأوضح شطة في تصريحات خاصة أن القرار جديد على الأوساط المصرية وهو يتضمن الإيقاف رياضيًا وإداريًا".

وأضاف: "الإيقاف الرياضي يعني عدم حضوره أية مباريات خاصة بالزمالك في بطولات إفريقيا".

وتابع شطة: "الإيقاف الإداري يعني عدم حضوره أية اجتماعات أو مؤتمرات خاصة بأي نشاط من أنشطة الكاف طوال فترة العقوبة".

وأضاف شطة: "حال عدم تنفيذ القرار سيتم استبعاد الزمالك نهائيًا من المشاركة في أية بطولات قارية".