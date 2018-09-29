جيرارد: كنت أتمنى اللعب بجوار عبقري ليفربول

أبدى ستيفن جيرارد، نجم نادي ليفربول السابق، إعجابه بالجناح البرازيلي روبرتو فيرمينو مؤكدًا أنه أهم لاعب في صفوف الريدز وعنصر هام للغاية لزملائه.





وقال جيرارد، خلال تصريحاته لإذاعة الـ "بي بي سي": "هو شخص عبقري عندما تشاهده عن قرب، هو يحب أن يصنع الأهداف مثل تسجيلها، في كل مرة تتلقى فيها الكرة تراه دائمًا متوفرًا و يبحث عن اللاعبين آخرين، إنه لاعب تحلم باللعب معه".





وأكد "جيرارد" أن فيرمينو هو مفتاح اللعب في ليفربول، ويقدم مستوى مذهل ومتوازن مع الريدز منذ انتقاله إليه من صفوف هوفنهايم.





وتابع: "أنظر إلى ليفربول الآن ولا أجد أي نقاط ضعف، الفريق في كامل قوته، وأقوى بكثير من الفريق الذي لعبته معه".





وأضاف: "ليفربول أصبح فريقًا مختلفًا منذ مجئ فان ديك وأليسون بيكر، أعتقد أن اللاعبين الثلاثة "صلاح وفيرمينو وماني" سيسجلون أهداف كثيرة بمساعدة لاعبي الوسط ولكن الثغرة كانت في خط الدفاع والآن تحسنت".



