ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جيرارد: كنت أتمنى اللعب بجوار عبقري ليفربول

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:27 م
جيرارد: كنت أتمنى اللعب بجوار عبقري ليفربول
طباعة
منى العوضي
 
أبدى ستيفن جيرارد، نجم نادي ليفربول السابق، إعجابه بالجناح البرازيلي روبرتو فيرمينو مؤكدًا أنه أهم لاعب في صفوف الريدز وعنصر هام للغاية لزملائه.

وقال جيرارد، خلال تصريحاته لإذاعة الـ "بي بي سي": "هو شخص عبقري عندما تشاهده عن قرب، هو يحب أن يصنع الأهداف مثل تسجيلها، في كل مرة تتلقى فيها الكرة تراه دائمًا متوفرًا و يبحث عن اللاعبين آخرين، إنه لاعب تحلم باللعب معه".

وأكد "جيرارد" أن فيرمينو هو مفتاح اللعب في ليفربول، ويقدم مستوى مذهل ومتوازن مع الريدز منذ انتقاله إليه من صفوف هوفنهايم.

وتابع: "أنظر إلى ليفربول الآن ولا أجد أي نقاط ضعف، الفريق في كامل قوته، وأقوى بكثير من الفريق الذي لعبته معه".

وأضاف: "ليفربول أصبح فريقًا مختلفًا منذ مجئ فان ديك وأليسون بيكر، أعتقد أن اللاعبين الثلاثة "صلاح وفيرمينو وماني" سيسجلون أهداف كثيرة بمساعدة لاعبي الوسط ولكن الثغرة كانت في خط الدفاع والآن تحسنت".

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول فيرمينيو جيرارد الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
2
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
0
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
0
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
0
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
0
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 3:00:16 PM