جاوز الـ60 عاما و يفر من العدالة بتهمة "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"
السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:27 ممروى الجلاصي
تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببوعرادة التابعة لولاية سليانة، من إلقاء القبض على شخص عمره 65 سنة و صادر في شأنه 22 منشور تفتيش و11 مضمون حكم مع النفاذ العاجل، لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.
و يعد الشخض المذكور محل تفتيش، من أجل تورطه في قضايا عدلية موضوعها "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات و09 اشهر.
و قد تم الإحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.