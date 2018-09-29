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جاوز الـ60 عاما و يفر من العدالة بتهمة "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"‎

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:27 م
جاوز الـ60 عاما و يفر من العدالة بتهمة إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببوعرادة التابعة لولاية سليانة، من إلقاء القبض على شخص عمره 65 سنة و صادر في شأنه 22 منشور تفتيش و11 مضمون حكم مع النفاذ العاجل، لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.

و يعد الشخض المذكور محل تفتيش، من أجل تورطه في قضايا عدلية موضوعها "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات و09 اشهر.

و قد تم الإحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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