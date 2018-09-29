جاوز الـ60 عاما و يفر من العدالة بتهمة "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"‎

تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني ببوعرادة التابعة لولاية سليانة، من إلقاء القبض على شخص عمره 65 سنة و صادر في شأنه 22 منشور تفتيش و11 مضمون حكم مع النفاذ العاجل، لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.





و يعد الشخض المذكور محل تفتيش، من أجل تورطه في قضايا عدلية موضوعها "إهمال عيال والإعتداء بالعنف الشديد"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات و09 اشهر.



