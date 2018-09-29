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يوتيوب HD . مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي بث مباشرHD الدوري الانجليزي | كورة ستار | لايف | يلا شوت |اون لاين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:20 م
يوتيوب HD . مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي بث مباشرHD الدوري الانجليزي | كورة ستار | لايف | يلا شوت |اون لاين
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يستعد اللاعب المصري محمد صلاح من أجل المشاركة بشكل أساسي مجددًا مع ليفربول بعدما لعب لدقائق قليلة كبديل في خسارة الفريق بكأس رابطة المحترفين, وينتظر عشاق محمد صلاح في كل ارجاء العالم مشاركة اللاعب اليوم اساسياً أمام تشيلسي في الجولة السابعه من عمر الدوري الانجليزي.

تابعونا عبر موقع الفجر الرياضي تغطية لحظه بلحظه مباشرً يوتيوب HD . مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وتشيلسي بث مباشرHD الدوري الانجليزي | كورة ستار | لايف | يلا شوت |اون لاين


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