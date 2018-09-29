موعد | مباراة برشلونة واتليتك بلباو الدوري الاسباني .. بث مباشر

ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ على لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد أتليتك بلباو في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو اون لاين اليوم 5:15 مساء بتوقيت السعودية، والـ 4:15 مساء بتوقيت مصر،6:15 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة موعد مباراة برشلونةواتليتك بلباو اليوم السبت 29-9-2018 في الدوري الاسباني 2018 والقنوات الناقلة.





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وتقام مباراة برشلونة مع اتليتك بلباو على ملعب الكامب نو، وذلك اليوم الاربعاء والموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة و5:15 بتوقيت مكة المكرمة.





وسيتم نقل مباراة برشلونةواتليتك بلباو في الدوري الإسباني مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت HD 3" الرياضية المشفرة.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.





ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني علي التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد اتليتك بلباو في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.





ويحتل نادي برشلونة المركز الاول برصيد 13 نقاط، بينما يحل اتليتك بلباو في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.





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