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19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:58 م
19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو
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علي نبوي
 
أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد مساء اليوم في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب الظهير الأيسر البرازيلي المصاب مارسيلو، بينما عاد الظهير الأيمن كارفخال.

وضمت قائمة ريال مدريد 19 لاعبا هم :-

حراسة المرمى : نافاس - كاسيا - كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - ريجيليون

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس لورينتي - ماركو أسينسيو - داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز - كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور.

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