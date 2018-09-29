نائب إيراني يكشف السبب وراء هجوم الأحواز

قال نائب إيراني بارز، إن الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد والذي أدى إلى مقتل 24 شخصا كان نتيجة تقصير من جانب قوات الأمن.

ونقل تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" عن رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، حشمة الله فلاحت بيشه، قوله إن التسجيل المصور الذي أصدرته وزارة الاستخبارات والجيش يوضح ذلك.

وفي وصفه للتسجيل المصور، قال فلاحت بيشه: "توسّل المصور إلى قناص لإطلاق النار على المهاجمين، لكنه انتظر أمر قيادته".

ولفت فلاحت بيشه إلى أن بعض الجرحى في هجوم السبت الماضي "لديهم خبرة في محاربة تنظيم داعش في سوريا"، حسب زعمه، مضيفاً أنه إذا كان لديهم مسدسات، "لكان بإمكانهم منع وقوع المأساة".