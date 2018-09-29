عاجل- بث مباشر مانشستر يونايتد ووستهام اليوم السبت 29-9-2018

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يدخل فريق نادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد باحثا عن الفوز، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدف لكل فريق، ويحتل الشياطين المركز السابع برصيد 10 نقاط، جمعها الفريق من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين.





وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.





وسيقود النجم الفرنسي بوجبا التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم، واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو على الدفع بكلا من:





دي خيا في حراسة المرمى، فالنسيا، ليندلوف، سمالينج، شو، فيلايني، ماتيتش، بوجبا، لينجارد، لوكاكو، أليكسيس.





فيما سيبحث وست هام عن تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتحسين موقفه في البرمير ليج، حيث يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يوم السبت 29-9-2018 في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة"beINSPORTS HD 2".