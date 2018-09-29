ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"النقل السورية" تحدد موعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:30 م
النقل السورية تحدد موعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن
معبر نصيب
طباعة
وكالات
 

حددت وزارة النقل السورية موعد إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد إنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية.

 

وأعلنت الوزارة أن إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن سيكون في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، مضيفة في بيان لها أنها استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفقا لوكالة "سانا".

 

يأتي ذلك، بعد يومين من تصريح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والذي أكد، أن الأردن تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها. وقال الصفدي لوكالة "سبوتنيك":

 

نريد أساسا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود، وعندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما.

 

وأغلق الأردن معبر نصيب — جابر الحدودي في العام 2015 عندما سيطرت الجماعات المسلحة على المعبر.

 

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الجنوب أدت إلى تحريره من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين بدأت تدعو جهات شعبية أردنية إلى إعادة فتح المعبر، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

 

المزيد عن: معبر نصيب الحدودي سوريا تحدد موعد النقل السورية الاردن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 1:20:09 PM